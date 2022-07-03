Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı. Aramada 34 gram sentetik kannabinoid, 2 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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