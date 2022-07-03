Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada 34 gram sentetik kannabinoid, 2 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title