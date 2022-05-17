Çorlu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda açılan fuarda 63 öğrenci ve 21 öğretmen tarafından hazırlanan 21 proje tanıtıldı.

Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve protokol üyeleri, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin çok kısa sürede çok güzel projeler hazırladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan okulun kimya öğretmenleri Nigar Tercan, Özge Kazancı ve öğrenciler tarafından hazırlanan, camların buharlaşmasını önleyen proje ilgi gördü.

Öğretmen Tercan, yaptığı açıklamada, özellikle pandemi sürecinde maske kullanırken gözlüklerin buharlandığını anımsatarak, "Gözlük çerçevelerinin etrafından bakır tel ile elektrik geçirerek buharlanmaya son verdik. Bu proje şimdilik enerji kaynağı olarak pille çalışıyor ama geliştirilebilir." dedi.