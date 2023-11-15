Çorlu'da Trafolardan Kablo Çalan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafolardan kablo çalan şüpheli, polisin bin 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini taramasının ardından yakalandı.

İlçede özellikle son bir aylık dönemde elektrik trafolarından kablo çalınması olaylarının artması üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlıkların yaşandığı trafoların bulunduğu alanlardaki iş yeri ve apartmanların güvenlik kamera kayıtlarından toplamda 230 ayrı kameranın bin 300 saatlik görüntüsünü izleyen olayları gerçekleştiren şüphelinin S.İ. olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen S.İ. polis ekiplerince alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ