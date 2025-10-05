Haberler

Çorlu'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğerine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinden seyreden G.G. yönetimindeki 34 KHN 358 plakalı otomobil, Eski Çerkezköy Caddesi'ne dönmek istediği sırada, İ.B. idaresindeki 59 ZE 640 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle G.G.'nin aracında bulunan H.G. ve B.K.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya karışan sürücülerden İ.G.'nin 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

