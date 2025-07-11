Çorlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Süleymanpaşa'da bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Çorlu ilçesinde, iki otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Y.M. idaresindeki 11 EF 503 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında, O.A. yönetimindeki 59 T 5459 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine H.P'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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