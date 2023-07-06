Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kaldırımdan yola indiği sırada yayaya otomobil çarptı.

Kaza, Nusratiye ile Kazımiye mahallelerini birbirinden ayıran Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazımiye su deposu istikametine seyreden Mustafa Y. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek için yaya kaldırımından yola hareketlenen Uğur A. isimli yaya gence çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya Uğur A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Mustafa Y., yayanın arabayı fark etmeden kaldırımdan bir anda yola inince kazanın da kaçınılmaz olduğunu ifade etti.