Çorlu'da TIR'ın Çarptığı 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Fahat Özdoğan'a TIR çarptı. TIR şoförü olay yerinden kaçarken, Özdoğan hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fahat Özdoğan'a (78) TIR çarptı. Özdoğan hayatını kaybetti, TIR şoförü kaçtı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Çorlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Minibüsten inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a, henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen TIR çarptı. TIR şoförü aracıyla kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel