Çorlu'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Çorlu ilçesinde devrilen tır sürücüsü yaralandı.

Silahtarağa Mahallesinde, M.Ç. yönetimindeki 26 AGC 558 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hafifi yaralanan sürücüye müdahale etti.

-Evde uyuşturucu ele geçirildi

Muratlı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kazım Dirik Turan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.