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Çorlu'da Tartışma Sonucu Adam Öldürüldü

Çorlu'da Tartışma Sonucu Adam Öldürüldü

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tartışma sonucu bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü. Olayın ardından zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde Coşkun Uygur (33) ile Erkan Davulcu (19) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Davulcu, yanında bulunan tüfekle Uygur'a ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uygur, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uygur, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Davulcu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Hisarcık Uygur Çorlu Güncel Haberler

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