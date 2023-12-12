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Çorlu'da Tartışma Sonucu Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tartışma sonucu Sunay Sorgun adlı kişi, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sunay Sorgun (29), yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Sunay Sorgun, eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı. Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çorlu Güvenlik Adliye Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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