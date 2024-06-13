Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Tarlada Çıkan Yangında 20 Dekar Buğday Alanı Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan tamamen yandı. Sağlık Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan yandı.

Sağlık Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

Yangına müdahale eden mahalle sakinleri daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 20 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Tarım Acil Durum Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title