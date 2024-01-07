Çorlu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi bir kişi gözaltına alındı ve 82 sikke ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Önerler Mahallesi'nde takibe aldıkları M.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 82 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.