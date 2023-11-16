Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, sollama yapan bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası sürücüye saldırı girişimi yaşandı.

Tekirdağ Çorlu'da sollama yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ve kaza sonrası sürücüye saldırı girişimi kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi ile Cemaliye Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nin kesiştiği mevkide meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünden otogar istikametine seyreden Emirhan K. idaresindeki 59 AEH 625 plakalı otomobil, trafikte sollama yaptığı sırada karşıdan karşıya geçen Ayşegül E.'ye çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya Ayşegül E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar araya girdi

Kaza sonrası ise olay yerinde gergin anlar yaşandı. Yaralı yakını bir kadın, kazaya karışan otomobil sürücüsünün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Gerginlik, trafik polisi ve vatandaşların araya girmesiyle engellendi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ