Çorlu'da Sokak Röportajında Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Çocuk Yakalandı
Güncelleme:
Çorlu'da bir sokak röportajı sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan 15 yaşındaki G.B. polis tarafından yakalandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak röportajı sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan G.B. (15), polis tarafından yakalandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde, sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk, yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Görüntülerin bugün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, G.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
