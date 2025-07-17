Çorlu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetlisi B.G.'yi sokak ortasında tabancayla vuran S.U. yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, B.G. ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, S.U., husumetlisi B.G.'yi sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen S.U., aracıyla seyir halindeyken sokakta yürüyen B.G.'yi gördü. Bu sırada aracını durduran S.U., yanında taşıdığı silahla B.G.'ye ateş açtı. B.G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp yere yığıldı. S.U. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yalanan B.G., sağlıkçılar tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. S.U. olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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