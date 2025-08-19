Çorlu'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilinde silahla yaralandı. Şüpheli K.G.D, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde park halindeki otomobilinde bekleyen M.E.A'ya (30) silahla ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralanan M.E.A. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli K.G.D'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çorlu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
