Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Çorlu'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli A.T. tutuklandı. Olay, Reşadiye Mahallesi'nde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K.'ya yapılan silahlı saldırıyla gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçenin Reşadiye Mahallesi'nde önceki gün otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K., aracının yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polislerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.