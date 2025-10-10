Haberler

Çorlu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarındaki husumet nedeniyle tartışan iki kişi arasında çıkan kavga sırasında M.A, F.Ö.'ye tabancayla ateş açtı. F.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.A. polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Eskibağlar mevkisinde karşılaşan M.A. ile F.Ö. arasında aralarındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tabancayla F.Ö.'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden F.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgeden kaçan M.A, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
