Çorlu'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 yaşındaki Bünyamin Ermiş'in öldürülmesine ilişkin sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş'in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından saldırıda tabancayı kullandığı belirtilen H.Y. ile D.U., H.U., O.U. ve M.G. sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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