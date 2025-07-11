Çorlu'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Gözaltında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş'in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'ta Çarşamba günü evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada saldırıda tabancayı kullandığı belirtilen H.Y. ile D.U., H.U., O.U. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.