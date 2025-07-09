Çorlu'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Çorlu'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüyüş yapan 19 yaşındaki Bünyamin Ermiş, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı; hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş (19), hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'taki evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı. Otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı. Polis mahalle ve hastanede önlem aldı. Hastanede kalabalık artınca Tekirdağ'dan Çorlu'ya takviye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, ayrıca Ermiş'i öldürdüğü iddia edilen 2 şüphelinin oturduğu bölgede önlem alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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