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Çorlu'da silahlı kavga: 4 yaralı, 1 tutuklama

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı.

Eski Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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