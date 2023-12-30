Çorlu'da silahlı kavga: 4 yaralı, 1 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı.
Eski Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.