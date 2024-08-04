Çorlu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.T. ve V.T, aralarında husumet olduğu iddia edilen Z.B. ve S.G. ile Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.B. ve S.G, M.T. ve V.T'yi silahla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
V.T'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler Z.B. ve S.G. polis tarafından gözaltına alındı.