Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Rıdvan Sabuncu hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan zanlı M.K, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne götürülen zanlı M.K, buradaki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.K. ile Rıdvan Sabuncu tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, tabancayla Sabuncu'yu yaralamıştı.

Ağır yaralanan Sabuncu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, olay sonrası kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
