Çorlu'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ali Paşa Mahallesi'nde S.H. idaresindeki 17 ZB 696 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.