Tekirdağ'da seyir halindeki motosikletin alev alması kamerada

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motokuryenin kullandığı motosiklet seyir halindeyken alev aldı. Olayda motosiklette maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmek için müdahale etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Omurtak Caddesi'nde, henüz ismi öğrenilemeyen bir motokuryenin kullandığı motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Motosikletinin yandığını fark eden sürücü, aracı durdurarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

