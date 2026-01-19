Haberler

Tekirdağ'da otomobilden havaya ateş açan şüpheliler kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden rastgele havaya ateş açan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrasında bölgeden kaçan zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi C-9 yolunda plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin camından, araç hareket halindeyken rastgele havaya ateş açıldığı görülüyor.

Şüpheliler, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

