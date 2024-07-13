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Çorlu'da şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada asli kusurlu bulundu

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, şerit ihlali nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) ile birlikte hayatını kaybeden Erdem Koç (48), bilirkişi raporunda hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, şerit ihlali nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) ile birlikte hayatını kaybeden Erdem Koç (48), bilirkişi raporunda hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde, 1 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Erdem Koç, yönetimindeki 59 ABM 061 plakalı otomobille, önünde seyreden oğlu Burak Koç'un (25) kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan (39) yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Erdem Koç ile yanındaki eşi Birsen Koç ve karşı yönden gelen otomobilde bulunan Muradiye Yavuz hayatını kaybetti. Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak Koç, Sercan Arıcan, Nihan Arıcan (37), Ege Arıcan (4) ve Melek Arıcan (9), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili bilirkişinin hazırladığı raporda, Sarılar Mahallesi'nden Çorlu istikametine giden Erdem Koç'un geçtiği karşı şeritte, Sercan Arıcan yönetimindeki otomobile çarptığı, çarpışan araçlara Koç'un oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobilin çarptığı kaydedildi. Raporda, kazanın oluşumuna Sarılar istikametinden gelen Erdem Koç'un geçmenin yasak olduğu yerde geçtiği, karşı şeride tecavüz ettiği, bu nedenle asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Koç'un kazada yaralanan oğlu Burak Koç'un ise araçları yakın takip ettiği gerekçesiyle tali kusurlu, karşı yönden gelen araç sürücüsü Sercan Arıcan'ın ise kazada kusuru bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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