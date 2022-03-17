Çorlu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Muhittin ve Nusratiye mahallelerinde belirlenen adreslere sahte içki operasyonu düzenledi.
Operasyonda 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.K ve S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel