Çorlu'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ana arterlerde su birikintilerine neden oldu ve trafikte aksamalara yol açtı. Vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri su baskını olabilecek bölgelerde önlem aldı ve su tahliyesi yaptı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı.
Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü ilçede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.