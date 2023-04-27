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Çorlu'da sağanak etkili oldu

Çorlu'da sağanak etkili oldu

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Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden sonra etkisini arttıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına girerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken sular belediye ekiplerince temizlendi.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu ilçede yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekliyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu Güncel Haberler

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