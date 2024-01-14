Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de kaçak tütün operasyonu
Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde ise bir evde yapılan aramada 10 kilogram kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Ev sahipleri gözaltına alındı ve idari para cezası uygulandı.
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, S.İ'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Kaçak tütün operasyonu
Çerkezköy ilçesinde 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada 10 kilogram kaçak tütün, 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 500 boş makaron ve sigara doldurma makinesi ele geçirdi.
Ev sahibi B.Y'ye idari para cezası uygulandı.