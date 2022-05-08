Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 adet tabanca ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 adet tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız tabanca bulundurulduğu ihbarı üzerine eve baskın düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, dolu fişekler ve tabanca parçaları ele geçti.
Şüpheli Y.N ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel