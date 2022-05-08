Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 adet tabanca ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 adet tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız tabanca bulundurulduğu ihbarı üzerine eve baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, dolu fişekler ve tabanca parçaları ele geçti.

Şüpheli Y.N ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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