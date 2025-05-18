Çorlu'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı
Çorlu ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu maddelerle ilgili üç ayrı operasyonda üç şüpheliyi gözaltına aldı. Hıdırağa ve Zafer mahallelerinde yapılan aramalar sonucunda silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde B.B'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine P.N'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.