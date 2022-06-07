Çorlu'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi - Haberler

Çorlu'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 silah ele geçirildi. Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 silah ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkına şüpheli bir aracın girdiğini belirledi. Ekipler araçta yaptığı aramada ruhsatsız 2 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Güncel Haberler

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