Çorlu'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi - Haberler

Çorlu'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 silah ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkına şüpheli bir aracın girdiğini belirledi.
Ekipler araçta yaptığı aramada ruhsatsız 2 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel