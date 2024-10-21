Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Ruhsatsız 22 Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Çorlu'da Ruhsatsız 22 Silah ve Mermiler Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, ev ve iş yerinde ruhsatsız 22 silah ve 160 mermi bulunan K.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerinde ruhsatsız 22 silah ve mermiler ele geçirilen K.Ş., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çorlu ilçesinde yaşayan K.Ş.'nin ev ve iş yerinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. K.Ş.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız 21 tabanca, 1 av tüfeği, 160 mermi, 2 tabanca üst kapağı, 12 tabanca şarjörü, tabanca yedek parçaları, 76 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika Tekirdağ 3-sayfa Güncel Çorlu Hukuk Suç

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat tekrar cezaevine girecek mi? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden tutuklandı? DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi nerede, hangi hastanede? GALATASARAY AVRUPA MAÇI: Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede? Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Şenay Gürler'in hayatı! Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Kalpazan dizisi nerede çekiliyor? Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.