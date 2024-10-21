Çorlu'da Ruhsatsız 22 Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerinde ruhsatsız 22 silah ve mermiler ele geçirilen K.Ş., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çorlu ilçesinde yaşayan K.Ş.'nin ev ve iş yerinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. K.Ş.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız 21 tabanca, 1 av tüfeği, 160 mermi, 2 tabanca üst kapağı, 12 tabanca şarjörü, tabanca yedek parçaları, 76 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.