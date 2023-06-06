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Çorlu'da restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama

Çorlu'da restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restorana silahla ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restorana silahla ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta yer alan bir restorana silahla ateş açılması sonrası polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kimliği tespit edilen şüpheliler S.B. ve Ü.D. olayda kullandıkları silahla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çeşme Çorlu Güncel Haberler

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