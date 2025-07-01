Çorlu'da Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, denetleme noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak aracını polis memurlarının üzerine süren şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde denetleme noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve aracını polisin üzerine sürerek kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Ran Parkı yanında denetleme noktası oluşturdu.

Ö. F. K. idaresindeki 34 EPA 92 plakalı otomobil, polisin "Dur" ihtarını dikkate almayarak görevlilerin üzerine aracını sürüp denetleme noktasından kaçtı.

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan Ö. F. K. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından getirildiği Çorlu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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