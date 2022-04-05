Çorlu'da polis lise öğrencilerine "güvenli internet kullanımı" eğitimi verdi - Haberler

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Çorlu'da polis lise öğrencilerine "güvenli internet kullanımı" eğitimi verdi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da polis lise öğrencilerine 'güvenli internet kullanımı' eğitimi verdi

Çorlu ilçesinde polis tarafından lise öğrencilerine yönelik "güvenli internet kullanımı" eğitimi düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorlu ilçesinde polis tarafından lise öğrencilerine yönelik "güvenli internet kullanımı" eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik personeli, Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çok amaçlı salonunda düzenlenen eğitimde, internetin yararları ve zararları, hangi amaçlarla kullanılması gerektiği ve kullanırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler aktardı.

Üç oturumda 215 öğrenciye verilen eğitimde "akran zorbalığı" başlıklı sunum da yapıldı.

Polis, eğitimin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı ve polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Hisarcık, Polis, Çorlu, Lise, Güncel, Haberler

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