Çorlu'da Polis Ekiplerinden Asayiş Uygulaması
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, durdurulan kişilerin GBT kontrolleri yapıldı ve araçlar aranarak denetimler uygulandı. İlçe genelinde bu tür uygulamaların devam edeceği açıklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda polisin katılımıyla belirlenen noktalarda denetim yapıldı.
Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.
İlçe genelinde asayiş uygulamalarının süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel