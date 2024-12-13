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Çorlu'da Polis Denetimi: Uyuşturucu ve Cezalar

Çorlu'da Polis Denetimi: Uyuşturucu ve Cezalar
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan polis denetiminde, 4 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, eksikleri bulunan araç sürücülerine toplamda 31 bin 575 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hıdırağa Mahallesi'nde 250 polisin katılımıyla gerçekleşen denetimde şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Birçok metruk evde arama yapan polis, evlerden birinde 4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Denetimde eksikleri bulunan araç sürücülerine 31 bin 575 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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