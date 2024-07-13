Çorlu'da Poğaça ve Simit İmalathanesinde Patlama: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hafif yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Kemalettin Mahallesi İnci Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hafif yaralanan iş yeri sahibi Aziz Eriz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.