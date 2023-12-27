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Çorlu'da Panelvanla Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvanla otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 10 AAY 458 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 YU 972 plakalı??????? panelvanla çarpıştı.

Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan S.D, M.T, Y.A, ve T.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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