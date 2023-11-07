Çorlu'da oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde bulunan oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu ve yapılan aramada çocuğun kucağındaki oyuncak içerisinde uyuşturucu haplar bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde bulunan oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan çocuğun kucağındaki oyuncak içerisinde yapılan aramada 896 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.