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Çorlu'da oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde bulunan oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu ve yapılan aramada çocuğun kucağındaki oyuncak içerisinde uyuşturucu haplar bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.