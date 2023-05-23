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Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

N.D. idaresindeki 49 AAG 782 plakalı otomobil, Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkisinde, K.Y'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, K.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu Güncel Haberler

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