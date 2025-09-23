Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.'ye otomobil çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
T.D. idaresindeki 16 HB 373 plakalı otomobil, Omurtak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.'ye çarptı.
Kazada yaralanan E.T. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel