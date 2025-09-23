Haberler

Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.'ye otomobil çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

T.D. idaresindeki 16 HB 373 plakalı otomobil, Omurtak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.'ye çarptı.

Kazada yaralanan E.T. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
