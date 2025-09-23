Haberler

Çorlu'da otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karşıya geçmek isteyen E.T. isimli kadına otomobil çarptı. Yaralanan E.T., hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı E.T. (18), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Eski itfaiye kavşağı yönünden gelen T.D. yönetimindeki 16 HB 373 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen E.T. isimli kadına çarptı. Yere savrulan E.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

