Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karşıya geçerken otomobilin çarptığı E.T. (18) yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Eski itfaiye kavşağı yönünden gelen T.D. yönetimindeki 16 HB 373 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen E.T. isimli kadına çarptı. Yere savrulan E.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel