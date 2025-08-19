Çorlu'da Otomobile Tabanca ile Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde bulunan M.E.A.'ya(30) tabanca ile ateş ederek yaralayıp kaçan G.K.D., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, dün gece Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı otomobile tabanca ile ateş açılan M.E.A., yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.A., tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı çalışmada saldırganın G.K.D., olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan G.K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),