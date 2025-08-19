Çorlu'da Otomobile Tabanca ile Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde bulunan M.E.A. yaralanırken, saldırgan G.K.D. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde bulunan M.E.A.'ya(30) tabanca ile ateş ederek yaralayıp kaçan G.K.D., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, dün gece Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı otomobile tabanca ile ateş açılan M.E.A., yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.A., tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı çalışmada saldırganın G.K.D., olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan G.K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı

Akılalmaz olay! Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.