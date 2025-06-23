Çorlu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Çorlu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde M.B. idaresindeki 59 ADH 675 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 59 AJS 676 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.E. ile arkasında bulunan yolcu E.Ö. yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü M.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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